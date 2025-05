Libanon und Ukraine: Wo und wie Burgenländer Gutes tun

Seither befindet sich seine "Karawane" auf wohltätiger Weltreise: Projekte in Bosnien, Syrien, Äthiopien und Zypern wurden bereits erfolgreich geplant und umgesetzt. Die "Karawane der Menschlichkeit" bringt nicht nur Spendengüter in die Krisenregionen, sondern versucht, nachhaltig zu helfen. Im Libanon unterstützten die Mitglieder der burgenländischen Organisation unter anderem die Gründung von zwei Schulen für Waisenkinder. In dieses von Krisen gebeutelte Land zieht es die "Karawane" im kommenden Juni erneut.