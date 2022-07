Burgenländer bringen Bildung ins Flüchtlings-Ghetto

Kurz vor der Abreise in den Libanon ereilte Pascal Violo ein Hilferuf aus einem weiteren libanesischen Flüchtlingsviertel. In „Burj al Barajnch“ leben zehntausende geflüchtete Menschen dicht an dicht gedrängt in bitterer Armut. Die Bevölkerungsdichte liegt bei ungefähr 40.000 Personen pro Quadratkilometer. Die Vertriebenen haben kein fließendes Wasser in ihren kargen Behausungen, Strom gibt es für maximal eine Stunde pro Tag.