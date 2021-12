„Karawane der Menschlichkeit“ bringen Hoffnung ins Trümmerfeld

Seit einem Jahr ziehen Pascal Violo und sein Team mit der „Karawane der Menschlichkeit“ um die Welt. Die katastrophalen Zustände in griechischen Flüchtlingslagern haben den Güssinger im Sommer 2020 dazu inspiriert, seine Hilfsorganisation zu gründen.

In der Zwischenzeit wurden fünf Projekte für geflüchtete Menschen in Not verwirklicht: In Griechenland (Lesbos), Süditalien, Bosnien und an der türkisch-syrischen Grenze. Zuletzt hat die Karawane der Menschlichkeit im Libanon Station gemacht, um Kindern in Flüchtlingscamps mit dem Nötigsten zu versorgen – und auch, um ihnen Schulbildung zu ermöglichen.

Fast 13 Tonnen an Sach- und 17.000 Euro an Geldspenden wurden für den Hilfseinsatz gesammelt. Im Gepäck waren zum Beispiel 1.200 Paar Schuhe, die Heini Staudinger („GEA Waldviertler Schuhe“) beigesteuert hat.