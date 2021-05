„Dieses Mal wollen wir Kriegswaisen-Kinder aus Syrien unterstützen, die in einem Flüchtlingslager in der Türkei unter sehr schlechten Umständen leben müssen“, sagt Violo. Während ihres letzten Hilfseinsatzes in Griechenland erreichte den Verein ein Hilferuf. Ismail Hebat, der Gründer des „Hope Journey Project“, kümmert sich seit Jahren um syrische Waisen. Die meisten stammen aus Aleppo und haben ihre Eltern im Krieg verloren. Hebat hat ein Waisenhaus in Adana in der Türkei und in Idlib in Syrien aufgebaut.