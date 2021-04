Die Motorradsaison läuft gerade so richtig an. Im ganzen Land zieht es die Zweiradenthusiasten auf die Straßen. Auch die Landesverkehrsabteilung der Polizei startet wieder die Motorräder. „Wir beginnen immer mit einem Warm-up-Training für alle unsere Beamten“, sagt Oberst Andreas Stipsits, Leiter der Landesverkehrsabteilung Burgenland. Denn die Behördenbiker sind im Dienst besonders in puncto Fahrsicherheit gefordert. „Obwohl unsere Beamten eine gute Ausbildung haben, müssen sie jedes Jahr verpflichtend an den Trainings teilnehmen. Ich kann auch allen Hobby-Motorradfahrern nur ans Herz legen, so etwas zu machen, um nach dem Winter wieder reinzukommen“, so Stipsits.