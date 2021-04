„Ab 1. Mai kann man den Archäologen bei der Freilegung des Hügelgrabes über die Schulter schauen“, so Popofsits. Vom 1. Mai bis 11. Juni gibt es die Möglichkeit jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr, allerdings nur nach Voranmeldung, mit einer Archäologin die Grabungsarbeiten zu besichtigen und kostenlose Führungen mitzumachen.

„Wir wissen noch nicht, was wir finden, aber die Funde können dann in Schandorf in der Halle besichtigt werden“, sagt Popofsits. Auch dort wird es interessierten Besuchern möglich sein, die Arbeit der Archäologen mitzuverfolgen.

Das große Ziel des Projekts ist ein „grenzüberschreitender Archäologiepark“. „Gemeinsam mit Ungarn könnten wir von der Steinzeit über die Römerzeit bis hin zum Mittelalter Funde präsentieren“, sagt Popofsits. Für den Tourismus wären die Ausgrabungen ein Garant für neue Besucherschichten.