Lärm? Aufstand der Motorradfahrer gegen Fahrverbote

Die Streckensperrungen für Motorräder im Tiroler Außerfern sorgen in der Zweiradbranche für Aufregung. Die Fahrverbote gelten an fünf Bergstraßen, betroffen sind Maschinen mit einem Standgeräusch von mehr als 95 Dezibel. Das stößt vielen Motorradfahrern sauer auf. „Der Staat verlangt in Europa die zweithöchsten Steuern für Bikes und kommt nachher und sagt ’Aber fahren dürft ihr da und dort nicht’“, sagt Ferdinand O. Fischer, Sprecher des Zweiradhandels in der WKO. Das könne nicht sein.

Jeder Zehnte

Vielen sei nicht bewusst, wie groß die Gruppe der Zweiradfahrer in Österreich ist. Fast jeder zehnte Österreicher besitzt ein Motorrad, einen Roller oder ein Moped. „Die Frage ist deshalb, ob bei mit solchen Maßnahmen mit Augenmaß vorgeht“, meint Fischer.