Pkw-Neuzulassungen im September erstmals heuer gestiegen

Die Pkw-Neuzulassungen sind im September zum ersten Mal im heurigen Jahr angestiegen. Das dürfte vor allem an vorgezogenen Käufen wegen der jüngsten Änderungen bei der Versicherungssteuer im Oktober gelegen haben, so die Statistik Austria am Freitag. Aber auch der von der Coronakrise unterstützte Urlaubstrend zum Camping dürften die Verkäufe angekurbelt haben.

Größere Fahrzeuge

Seit 1. Oktober sind motorbezogene Versicherungssteuern abhängig vom CO2-Ausstoß. Damit wird die jährliche Steuer für kleinere, effiziente Autos geringer, für größere Autos, etwa Vans und SUV, dagegen eher teurer. Die Neuregelung gilt ab Oktober für alle Erstzulassungen. Reine Elektrofahrzeuge sind von der Steuer dagegen befreit.