So bereitet sich Burgenlands Motorrad-Polizei auf den Sommer vor

„Unsere Motorradpolizisten sollen sich nach der langen Winterpause wieder an ihr Arbeitsgerät gewöhnen und ihr Können perfektionieren“, sagt Andreas Stipsits, Abteilungsleiter der Landesverkehrsabteilung. Dafür wurde ein eigener Parcours am Gelände der Martinskaserne aufgebaut. Das Beherrschen des Motorrads steht dabei an erster Stelle, neben Geschicklichkeitsübungen stehen auch Zielbremsungen und Ausweichmanöver auf dem Programm.