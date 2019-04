Neue Motorradsaison fordert erste Opfer

Am Sonntag kam es in Andau, Bezirk Neusiedl am See, zu einem Motorradunfall. Ein 62-jähriger Mann aus Wien war gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, die am Sozius saß, im Ortsgebiet von Andau unterwegs. "Vermutlich wegen ein Ölspur rutschte in einem Kreuzungsbereich das Vorderrad weg, woraufhin die beiden zu Sturz kamen", heißt es von der Polizei. Die Frau wurde am Knöchel verletzt und mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, der Lenker blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.