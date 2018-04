Die gefährlichsten Strecken für Biker

Auf der wohl berühmtesten, aber auch berüchtigtsten Motorradstrecke Ostösterreichs, der Kalten Kuchl, herrscht an warmen Wochenenden Ausnahmezustand. „Pro Stunde brausen 100 Motorräder vorbei, das ist ganz normal“, sagt Klaus Schweiger von der Polizeiinspektion Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt). Obwohl bereits seit 2005 in der Kalten Kuchl und am Rohrer Berg Tempo 70 für Biker gilt, ist das bei einigen Fahrern noch nicht so richtig angekommen. „Wir müssen in den Bereichen die ganze Saison über regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchführen“, erklärt der Leiter der Landesverkehrsabteilung NÖ, Brigadier Ferdinand Zuser.

Viele verwechseln die kurvige, malerische Strecke mit einem Moto-GP-Kurs. Der traurige Spitzenwert am Rorher Berg liegt bei gemessenen 229 km/h – bergauf und mit der Ehefrau am Sozius.