Naturschutz: Die Vielfalt unter der Blütenpracht

35 Millionen Bäume

Vor 1960 gab es in Österreich noch rund 35 Millionen großkronige Obstbäume in der Landschaft. Heute sind es nur mehr etwa 4,5 Millionen Stück und es werden weniger. Die Streuobstbäume sind oft überaltert, in einem schlechten Zustand, wenig gepflegt und es fehlt an Nachpflanzungen, die eine Nutzung langfristig sichern. Dem wollen die Naturparke entgegenwirken.

Naturparke

„Der Aufwand für die Bewirtschaftung ist hoch und der Ertrag ist unsicher“, sagt Thomas Böhm vom Regionalmanagement Burgenland, der für die Naturparke zuständig ist. Deshalb plant er Bewirtschaftungsgemeinschaften, um die Bestände zu pflegen und gemeinsam Produkte zu vermarkten. Dazu wurde auch das EU-Projekt Balance for Nature and People (Interreg Slowenien-Österreich) gestartet, um ein Managementkonzept für die Streuobstwiesen auszuarbeiten.

20 Tonnen Äpfel verarbeitet

In den drei südlichen Naturparken gab es bereits Workshops mit jeweils 30 Teilnehmern, um Ideen zur gemeinsamen Pflege, Bewirtschaftung und Produktentwicklung zu sammeln. „Wir haben im Vorjahr eine mobile Presse organisiert und 20 Tonnen Äpfel von Privatleuten verarbeitet“, sagt Böhm. Die Kooperation unter den Streuobstwiesenbesitzern oder Bewirtschaftern trage zur Erhaltung des Lebensraums bei.