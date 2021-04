Initiative. Streuobstwiesen als prägende Elemente von Kulturlandschaften sind durch eine immer extensivere Landwirtschaft gefährdet. Mit dem ersten „Internationalen Tag der Streuobstwiese“ am morgigen Freitag, den der Österreichische Umweltdachverband und die ARGE Streuobst initiiert haben, soll noch bestehenden, großen Streuobstflächen, wie im Mostviertel, entsprechende Unterstützung zukommen.

An der Aktion beteiligen sich Regionen in ganz Mitteleuropa und darüber hinaus bis in die Normandie. Künftig wird jährlich der letzte Freitag im April dazu genützt, um den ökologischen Wert der offenen Obstgärten ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen. Gab es in Österreich im Jahr 1960 noch rund 35 Millionen großkronige Obstbäume in der Landschaft, so sind es heute nur mehr 4,5 Millionen. Die Überalterung der Bestände und die schlechte Pflege lassen einen weiteren Rückgang befürchten.