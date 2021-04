Speed-Dating einmal anders: Letztes Jahr galt es, Volkskultur in Zeitspannen von 20 Minuten kennenzulernen. Jetzt bietet sich die Möglichkeit miteinander im Netz durch Graz zu surfen. Die Mur zum Beispiel kennt ja jeder, aber wissen wir auch wie der Hauptfluss der Steiermark klingt? Mit selbstgemachter Wassermusik holen wir uns die fließenden Klänge direkt ins Wohnzimmer (27.4., 19 Uhr). Am 28. April (19 Uhr) erhalten wir Einblick in einen der ältesten Handwerksbetriebe in Graz, die Hutmanufaktur Kepka. Materialkunde und Fertigungstechniken machen vielleicht Lust, bald gut behütet durch die Gegend zu schlendern. Und dass selber musizieren zünftiger Volksmusik glücklich machen kann, erfahren wir während des Schnupperkurses mittels "Steirischer Harmonika". Ein paar gemeinsame, schnell erlernbare Griffe machen garantiert gute Laune (29. April, 19 Uhr).

Online, 27.-29. April, 19 Uhr, Anm. unter 0316/908535 oder office@volkskultur.steiermark.at

www.kulturjahr2020.at

www.steirische-volkskultur.at

www.facebook.com/grazkultur2020

Instagram @grazkulturjahr2020