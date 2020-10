Satte Obsternte ist voll im Gange

Zwischen Enns und Traisen gibt es geschätzt eine halbe Million Mostbirnbäume, die Kleinklima und Kulturlandschaft mitprägen. Verschiedenste Initiativen stützen die traditionelle Mostproduktion. Etwa die „Mission Most“, bei der junge Leute in zehn Kleingruppen von Profis bei der Mostproduktion unterstützt werden. In Euratsfeld produziert die Landjugend zum Teil mit gespendetem Obst, den Gemeindemost, der dann bei verschiedensten Anlässen ausgeschenkt wird.

Virus dämpft Mostherbst

Große folkloristische und kulinarische Events und Erntedankfeste sind heuer im Mostviertel aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich. Mit der gepflegten und abwechslungsreichen Heurigenkultur und kleinen feinen Veranstaltungen wird versucht, das Publikum zu bedienen.

Selbst die feierliche Krönung der neuen Mostkönigin und ihrer Stellvertreterinnen auf Schloss Salaberg in Haag musste abgesagt werden. Wie es heuer um die Präsentation der Gödn- und Jungmoste steht, ist noch unklar. Auf nächstes Jahr verschoben wurde auch ein Termin der experimentellen Küche bei den „Mostviertler Feldversuchen“.

Festgehalten wird an der Mostviertel Craft-Serie: Da heißt es am 23. Oktober im Panoramastüberl Randegg: „Wilder Abend mit Craft, Cider und Bier“.

Weiterhin geöffnet und mit den besten Produkten der Region bestückt ist das Mostbirnhaus in Stift Ardagger.

Infos: www.mostviertel.at, www.mostheurige.com, www.moststrasse.mostviertel.at