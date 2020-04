Herrliche Birnbaumblüte mit „Plan B“

Die großen Traditionsveranstaltungen am „Tag des Mostes“ am letzten Sonntag im April „sind heuer kein Thema“, sagt Michaela Hinterholzer, Obfrau der NÖ Moststraße. Der Weistracher Mostkirtag, die Most-Rallye in Amstetten oder der Mostfrühschoppen beim Seppelbauern in Pittersberg lockten alljährlich Tausende. Keine Heurigenschank, die im Mostfrühling nicht die Pforten öffnete. „Heuer ist alles anders, wir bewerben die Baumblüte nicht, wenn die Gäste ohnehin nicht kommen sollen“, sagt Touristikerin Gudrun Vösenhuber. Einheimische seien privilegiert, sie können die teils riesigen Mostbäume am Spazierweg daheim genießen.