Burgenlands Obsternte fällt mager aus

Bei Obstproduzent Michael Habeler aus Wiesen (Bezirk Mattersburg) falle die Bilanz – auch wegen der unterschiedlichen Lagen – sehr differenziert aus. „Bei den Marillen und den Pfirsichen hat es heuer wegen des Spätfrostes wenig Ertrag gegeben“, sagt Habeler. Bei den Äpfeln sei der Ertrag je nach Sorte unterschiedlich. „Der Gala etwa hat generell durch den Spätfrost gelitten.“

Die Zwetschkenernte sei zufriedenstellend, ebenso die Erdbeerernte. Seit mehr als 100 Jahren verkauft Familie Habeler in fünfter Generation die traditionelle Wiesener Ananas-Erdbeere. Um unabhängig von den diversen klimatischen Bedingungen zu sein, startete der Jung-Landwirt vor vier Jahren den Versuch, die Früchte im Folientunnel zu ziehen.

Mit Erfolg. Nach der Ernte im Mai bzw Juni, werden seit ein paar Wochen im zweiten Durchgang Erdbeeren angeboten. Der Folientunnel mache sich bezahlt, an eine kleine Erweiterung sei gedacht. Wer heuer noch heimische Erdbeeren genießen möchte, sollte sich aber beeilen: Wegen der heißen Tage im August hat die zweite Erntesaison heuer etwas früher begonnen als sonst.

Im Burgenland gibt es etwa 130 Obstbauern, die Äpfel intensiv produzieren. In den rund 10 Hektar großen Apfelgärten von Familie Leeb in St. Andrä am Zicksee, Tadten und Wallern (Bezirk Neusiedl am See) hat die erste Ernte schon im Juli begonnen. Bei den Frühsorten, dazu zählt etwa der Piros, sei die Ernte quantitativ schwach gewesen, sagt Vera Leeb. „Der späte Frost hat die Blüte erwischt.“