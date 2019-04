Mostbarone: Die Hüter der Mostkultur

„Viele haben spöttisch gelacht. Damals war der Most nix wert.“ Der 1. Mai 1990 ist in der Familie von Manfred Zeilinger am Pollenberg bei Euratsfeld im Mostviertel ein unvergesslicher Tag. Damals wurde von seinen Eltern Johann und Marieloise in einer adaptierten Stube mit vier, fünf Tischen erstmals zum Heurigenbesuch geladen. Zeilingers Eltern gehörten zu den mutigen Pionieren der Renaissance der Mostkultur.

Heute ist der Mostheurige im mächtigen Vierkanter am Pollenberg mit den gemütlichen Gaststuben für 150 Gäste eine Institution. Der Gastgarten mitten unter mächtigen Birnbäumen mit herrlicher Fernsicht ist unvergleichlich. Und heuer steht der Familienbetrieb von Manfred und Veronika Zeilinger besonders im Fokus der Mostkultur. In einem feierlichen Akt wurde der 44-jährige Hausherr in der vergangenen Woche nämlich zum Primus der Mostbarone angelobt. Landesvize Stephan Pernkopf reiste extra an, um als Patron der Tafelrunde der Mostbarone dem diesjährigen Anführer das Gelöbnis abzunehmen.

„Eine Ehre, aber auch eine große Aufgabe“, sieht sich der neue Primus gefordert. Die Baronsrunde wurde 2003 gegründet. Zeilinger gehörte mit zu den Gründern der Schar von mittlerweile 21 ausgewählten Produzenten und Gastronomen. Sie haben sich strengen Qualitätsregeln und einem eifrigen Einsatz für die Mosttradition verschrieben.