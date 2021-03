Naturschutz auf dem Lehrplan von Burgenlands „Ökolog-Schulen“

Verantwortungsbewusster Umgang mit Umwelt und Natur steht in den sogenannten Ökolog-Schulen auf dem Lehrplan. Im Burgenland gibt es derzeit 53 solcher Bildungseinrichtungen aller Schultypen. Ökolog, das größte Netzwerk für Schule und Umwelt in Österreich, führt dazu Projekte in verschiedenen Bereichen durch. Dokumentiert werden sie in einem jährlichen Bericht. Aktuell steht das Thema „Klima.Wandel.Zeit“ im Mittelpunkt.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Bildungslandesrätin Daniela Winkler und Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz überreichten stellvertretend für alle teilnehmenden burgenländischen Schulen die diesjährige Urkunde an die Volksschule Eisenstadt. „Wir dürfen uns einem achtsamen Umgang mit unserer Natur nicht entziehen. Das sind wir unseren nächsten Generationen schuldig. Umso mehr schätzen wir die Bemühungen der Ökolog-Schulen“, dankte Winkler. „Jedes einzelne Projekt und jede Aktivität zu diesen Themen sind ein Beitrag dazu, die Natur in all seiner Vielfalt und mit all seinen Arten zu erhalten“, so Eisenkopf.