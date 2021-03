Alles für die Sommergäste vorbereitet

Die Vorfreude in der kleinsten Statutarstadt Österreichs ist groß: Seit Wochen laufen in der 1.930-Seelen-Stadt Rust am Neusiedler See die Vorbereitungen für die Ankunft der sehnlichst erwarteten Gäste. Die „Penthouses“ wurden erneuert, geputzt und desinfiziert – schließlich sollen sich die Sommerfrischler ins gemachte Nest setzen können.

Schon Anfang des Jahres, wenn die Weißstörche noch in ihren Winterquartieren in Afrika oder in Europa verweilen, haben die Mitglieder im Storchenverein Rust alle Hände voll zu tun. Da werden Rebschnitte aus den Weingärten geholt, aus denen man auf Weidenplatten die Nester flicht. 32 Stück wurden in den vergangenen Wochen gefertigt, sagt Storchenvereinsobmann Josef Karassowitsch. 22 Nester wurden im ganzen Burgenland ausgeliefert – unter anderem auch ins mittelburgenländische Oberpullendorf. Dort montierte die Stadtfeuerwehr das neue „Storchenquartier“ auf einem Dach in der Innenstadt.

In Rust hat der Storchenverein einen Kranwagen bestellt, um über den Dächern der historischen Altstadt die neuen Horste für die inoffiziellen Wappentiere des Burgenlandes anzubringen.