Rust: Für die Sommergäste wird neu gebaut

Wintervögel gezählt

Zu einer Zählung der Wintervögel hat die Vogelschutzorganisation Birdlife aufgerufen. Dabei schlägt ein Vogel alle: Der Spatz (eigentlich Haussperling) wurde am häufigsten entdeckt. 15 Prozent aller bundesweit gezählten Vögel sind Spatzen, gefolgt von Feldsperling, Kohlmeise und Amsel.

Im Burgenland rangiert auf Platz vier nicht die Amsel, sondern der Stieglitz. Auffallend stark vertreten ist österreichweit ein Wintergast aus dem Norden und Nordosten Europas – der Erlenzeisig.

Aufgrund von Nahrungsknappheit in seinen Ursprungsländern hat er heuer in Österreich vermehrt nach Futter gesucht. Im Burgenland ließ er sich hingegen nicht so häufig blicken.