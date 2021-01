Letzter Aufruf: Vogelfreunde können Sichtungen melden

Zwischenbilanz bei der aktuellen "Stunde der Wintervögel": Wie Birdlife Österreich berichtet, liegt derzeit der Haussperling auf Platz 1. Der Spatz verweist den Vorjahressieger Kohlmeise auf Platz 3. Zweithäufigster Wintervogel in heimischen Gärten wird vermutlich der Feldsperling. Insgesamt zeichnet sich eine Rekordbeteiligung an Beobachtern ab - bei gleichzeitig weniger Vögeln in den Gärten. Meldungen sind noch bis 18. Jänner 2021 möglich.

Naturbeobachtung im Lockdown

„Der Lockdown dürfte den Menschen mehr Gelegenheit geben, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken“, sagt Gábor Wichmann von der Vogelschutzorganisation. Dabei gibt es weniger zu sehen als in den Vorjahren. Die insgesamt deutlich selteneren Eis- und Frosttage beeinflussen das Auftreten der heimischen Vögel am Futterhaus stark. Die meisten Vögel finden ausreichend Nahrung in der Landschaft bzw. in den Wäldern. Der Anflug der Samenfresser zu den Futterstellen in den Siedlungen ist daher überschaubar.

„Genaueres wissen wir nach Eingang aller Meldungen und der Auswertung der Ergebnisse. Einsendeschluss der Ergebnisfolder ist am 18. Jänner 2021“, ruft Wichmann zum Mitmachen auf. Der jeweils aktuelle Stand der gemeldeten Beobachtungen ist in Echtzeit nachzulesen.