Vogelsterben: Diese Arten werden in Österreich immer seltener

Auch der Klimawandel zeigt hierzulande bereits Wirkung. Die Erderwärmung könnte etwa das Alpenschneehuhn immer höher treiben, am Gipfel ist Schluss. Darüber hinaus unterwandern eingeflogene Arten ortsansässige. So macht sich z.B. die Kanadagans im Waldviertel breit. „International tragen eher ausgesetzte und eingeschleppte Arten zur Ausrottung bei“, sagt Teufelbauer. Jenseits von Österreich gerät die Artenvielfalt der Lüfte nicht zuletzt durch Bejagung in freien Fall. Beispiel: Turteltaube.

Artenschutz