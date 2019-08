„Brutbeihilfe“ für Störche: Land zahlt bis zu 1.500 Euro pro Nest

„Für den Artenschutz brauchen wir die Mithilfe von Vereinen, Gemeinden und engagierten Menschen“, sagt die Landesrätin. Erst im Juli hatte die Organisation Birdlife auf die sinkende Population im Burgenland hingewiesen. Während es laut Birdlife in den 1960er-Jahren noch etwa 230 Brutpaare im Burgenland gab, seien es aktuell rund hundert weniger. Die zunehmende Verbauung der Bodenflächen und das Verschwinden der Wiesen schränkt das Futterangebot stark ein.

Laut Andreas Ranner von der Naturschutzabteilung des Landes sei die Population der Störche im Schwanken. „Den höchsten Bestand in Österreich gab es in den 1990er Jahren“, sagt Ranner. Nach einer stabilen Phase gehe es derzeit „leicht bergab“. Laut Ranner gibt es derzeit zwischen 130 und 150 Brutpaare – die größten Populationen im Südburgenland rund um Moschendorf, am Neusiedler See und im Mittelburgenland. „Wichtig für den Storch ist die Sicherung von Nahrungsflächen“, sagt der Experte. Er brauche Grünflächen und Feuchtwiesen, wo er Maulwürfe, Mäuse, Frösche und Insekten vorfindet. Weil Störche brutorttreu sind, hofft man in St. Martin auf ein Wiedersehen mit „Seppl“ im nächsten Sommer.