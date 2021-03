Rainer Winter: Ein Brigadier im Einsatz für das Burgenland

Bei seiner Rückkehr ins Verteidigungsministerium in Wien war dort Hans Peter Doskozil als Minister tätig. Als nun 2020 ein Leiter für das burgenländische Verbindungsbüro in Brüssel gesucht wurde, erinnerte sich der mittlerweile zum Landeshauptmann gewordene Doskozil an den Spitzenbeamten. An der fachlichen Qualifikation Winters besteht kein Zweifel. „Auch als Leiter der Generalstabsabteilung war meine Aufgabe die Wahrnehmung unterschiedlichster Themenfelder der Sicherheitspolitik. Ich bin also sehr breit informiert, das kommt mir jetzt zugute“, sagt er.