Naturschutz ist ihr Job – und das freiwillig

Heute lautet die noch vom ehemaligen Landeshauptmann Hans Niessl ausgegebene Devise zum Beispiel für den Neusiedler See „Schützen und Nützen“. Damit kann sich Frühstück gut identifizieren. „Die Menschen haben früher viel stärker mit der Natur gelebt – und müssen es heute wieder tun.“ Natürlich, verändert habe sich vieles. Zum Beispiel die intensivere Nutzung der Böden durch die Landwirtschaft und vor allem der Tourismus, der aber auch stark von der intakten Natur profitiert. „Zum Glück haben wir diese reich strukturierte Landschaft, in der wir uns erholen können. Was schön fürs Auge ist, tut auch der Seele gut“, sagt Frühstück und meint damit auch Dorfgemeinschaft, Tradition und Brauchtum. „Mir hat einmal ein Tourist gesagt: ‚In schöner Natur schmeckt am Abend das Achterl beim Heurigen noch besser.‘ Genau darum geht es: Mit und in der Natur leben – und deren Früchte genießen.“ So geht Lebensqualität.