Fertörakos: Naturschützer fordern mehr Engagement von Österreich

Zu groß, speziell für den kleinen ungarischen Uferabschnitt, und insgesamt zu viel für den seit 2001 als Unesco-Welterbe anerkannten Neusiedler See, meinen Naturschützer und Projektgegner, der Status Welterbe sei ebenso in Gefahr wie jener als Ramsar- und Natura-2000-Gebiet. „Allen Bemühungen zum Trotz schreitet die Privatisierung des Ufers weiter voran – sowohl in Ungarn als auch in Österreich“, ortet Rudolf Gollubich von den „Freunden des Neusiedler Sees“ eine „Ausschlachtung des Weltkulturerbes“. Seine Forderung: Die Politik solle auf die Bewilligung aller weiteren Bauprojekte verzichten, bis der „Masterplan Neusiedler See“ in Kraft getreten sei. Ähnliches fordert Wolfgang Pelikan, Vorsitzender des Ramsar-Komitees: „Ein verbindlicher Masterplan wäre wichtig, mit klaren Regeln für Architekten.“