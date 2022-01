„Karawane der Menschlichkeit“ startet eisige Mission

Ein Jahr später hat sich die Lage an der bosnisch-kroatischen Grenze leider nicht wesentlich verbessert – weshalb Pascal Violo im Februar zum zweiten Hilfstransport in den Süden aufbrechen will: „Unser Ziel ist es, den Lkw wieder mit gut sortierten Sachspenden zu füllen und gleichzeitig so viele Geldspenden wie möglich für die NGO ‚SOS Bihac‘ zu sammeln. Damit kann die Organisation medizinische Nothilfe vor Ort leisten, sauberes Trinkwasser und Nahrungsmittel besorgen“, erklärt Violo.

Winterkleidung dringend benötigt

Die „Karawane der Menschlichkeit“ sammelt derzeit wieder eifrig Winterkleidung, Schuhe, Schlafsäcke, und Geldspenden für die hungernden und frierenden Menschen.

Bei der ersten Reise nach Bosnien erlebte Pascal Violo, dass es der einheimischen Bevölkerung oftmals nicht viel besser geht als den Flüchtlingen. Viele Pensionisten können sich die Heizkosten nicht leisten und sitzen im Winter in eiskalten Häusern. Auch sie werden von den Güssingern mit Lebensmitteln und Brennholz unterstützt.

Noch ist genug Platz im Lkw der „Karawane der Menschlichkeit“ für dringend benötigte Hilfsgüter. Pascal Violo hofft, dass noch viel gespendet wird: „Die gestrandeten Menschen in Bosnien brauchen gerade jetzt dringend unsere Hilfe“, appelliert der Güssinger an die Zivilcourage seiner Mitmenschen.