Oreschnik-Schlag? Moskaus mögliche Antwort nach Bomber-Desaster

Hier gäbe es also ein Eskalationspotenzial, ohne die nukleare Karte zu zücken. Die Oreschnik dürfte jedoch auch nuklear bestückt werden können. Daneben hat Russland aufgrund seiner hohen Shahed-Drohnenproduktion die Möglichkeit, die Ukraine mit immer verheerenderen Drohnenangriffen zu überziehen. Russland ist mittlerweile dazu in der Lage, binnen drei Tagen 300 Shahed-Drohnen zu produzieren. Das war 2024 nur innerhalb eines Monats möglich. Und auch am Boden wird der Krieg mit unverminderter Härte weitergehen, erhöhen die russischen Streitkräfte ihren Druck an der südlichen Donbass-Front.

Indes fand in Istanbul die zweite Runde der ukrainisch-russischen Friedensgespräche statt. Das Treffen wurde nach einer Stunde beendet, es soll ein weiterer Gefangenenaustausch vereinbart worden sein.