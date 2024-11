Keine Interkontinentalrakete: Was über Putins neue Oreschnik-Rakete bekannt ist

Beim Angriff am Donnerstag wurden die Raketen augenscheinlich nicht mit zusätzlichem Sprengstoff bestückt. Auch die Tatsache, dass Russland die USA vor dem Angriff vorgewarnt hatte, zeigt, dass nach wie vor Gesprächskanäle bestehen.

Die Sprengköpfe können in der Theorie nuklear bestückt werden. Das ist allerdings auch bei den bisher oft von Russland auf die Ukraine abgefeuerten Iskander oder den Ch-101 der Fall.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Donnerstag, die Entwicklung der Rakete sei auch eine Reaktion darauf, dass die USA den INF-Vertrag zum Verbot landgestützter nuklearer Mittelstreckenraketen mit 500 bis 5.500 Kilometer Reichweite aufgekündigt hätten, sagte Putin. Die USA wollten solche Raketen in Europa und im Pazifik stationieren. Tatsächlich ist Washington 2019 aus dem Vertrag ausgestiegen. Anlass war der Verdacht, dass Moskau Raketen und Marschflugkörper in den verbotenen Reichweiten entwickelt hatte.