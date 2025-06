Iran-Experte Posch: "Israel hat den Iran strategisch überrascht"

Walter Posch: In dieser Form, ja. Man wusste, dass Israel die Kapazitäten für einen solchen Angriff hat – aber dass es ihn tatsächlich allein und in dieser Intensität durchführt, hat viele überrascht. Nach dem letzten israelischen Angriff, bei dem die Luftverteidigung des Iran schwer beschädigt wurde, war Teheran auffallend ruhig. Israel wusste offenbar, dass ein Gegenschlag des Iran, wenn überhaupt, nur begrenzt gefährlich sein würde. Vor allem, wenn kritische Komponenten – etwa für die Raketenantriebe oder Treibstoffversorgung – fehlen.

KURIER: Der israelische Luftschlag gegen Ziele im Iran kam in dieser Härte überraschend. Auch für Sie?

Nach dem beispiellosen israelischen Luftschlag gegen Ziele im Iran ( mehr dazu in unserem Live-Ticker ) herrscht im Nahen Osten eine neue Realität. Iran-Experte Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie erklärt im KURIER-Gespräch, wie der Krieg weitergehen könnte und warum Israels Angriff nicht nur militärisch erfolgreich war, sondern auch strategisch für Teheran einen schweren Rückschlag bedeutet.

Die Zeit reichte schlicht nicht. Der Schaden, den Israel zuvor angerichtet hatte, war größer als öffentlich bekannt. Auch die russischen Spezialisten konnten daran kurzfristig nichts ändern. Und die Israelis sind offenbar mit enormer Kühnheit vorgegangen. Technische und operative Details werden wir erst in den kommenden Wochen erfahren – und selbst dann wohl nur gefiltert. Aber was wir jetzt schon sagen können: Israel hat militärisch gezeigt, dass es auf iranischem Territorium mit großer Präzision zuschlagen kann – trotz russischer Hilfe und ohne amerikanische Unterstützung.

Was bedeutet dieser Angriff politisch?

Es ist eine strategische Machtdemonstration. Israel hat drei Dinge gezeigt: Erstens, dass sein Nachrichtendienst nach wie vor in der Lage ist, punktgenau Zielpersonen auszuschalten – darunter Personen mit direkter oder indirekter Verbindung zum Nuklearprogramm. Zweitens, dass Israel militärisch alleine agieren kann. Man hat bislang angenommen, dass ein solch umfassender Schlag nur mit US-Unterstützung möglich wäre. Jetzt wissen wir: Das war ein Irrtum. Drittens: Innenpolitisch hat Netanjahu eine äußerst brisante Situation für sich entschärft. Im Vorfeld kursierten Berichte über Datenlecks, Materialabflüsse in Richtung Iran und eine tiefgreifende Regierungskrise. Mit diesem Luftschlag hat er das alles mit einem Schlag vom Tisch gewischt. Das zeigt, was Netanjahu immer auszeichnet: selbst unter immensem Druck erringt er die Initiative.