Entsprechend brachial konterte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt die Berichterstattung. „Die Weitergabe dieser angeblichen Einschätzung ist ein klarer Versuch, Präsident Trump zu erniedrigen und die mutigen Kampfpiloten zu diskreditieren, die eine perfekt ausgeführte Mission zur Zerstörung des iranischen Atomprogramms durchgeführt haben“, sagte sie in einer Erklärung. „Jeder weiß, was passiert, wenn man 14 30 000-Pfund-Bomben perfekt auf ihre Ziele abwirft: totale Vernichtung.“

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte steht plötzlich blöd da. In einer privaten Nachricht an Trump dankte der Niederländer dem Präsidenten für sein „entschlossenes Handeln“ im Iran. „Das war wirklich außergewöhnlich und etwas, das niemand sonst zu tun wagte“, schrieb Rutte. „Es macht uns alle sicherer.“ Wirklich?

Der DIA-Bericht, über den am Donnerstag der Streitkräfte-Ausschuss des Senats unterrichtet werden soll, wartet mit weiteren Hiobsbotschaften auf, die die von Trump gezogene Erfolgsbilanz in ein schiefes Licht rücken.

Besonders für Verteidigungsminister Pete Hegseth, der nach dem ersten Kriegseinsatz der Trump-Präsidentschaft komplett in den Jubel-Ton des Chefs eingestimmt war, ist der fünfseitige Geheimbericht, der am Dienstagabend an die Medien durchgestochen wurde, peinlich. Die DIA ist integraler Bestandteil seines Hauses. Aber Hegseth bleibt bei seiner Linie: „Aufgrund aller uns vorliegenden Informationen – und ich habe alle Informationen gesehen – hat unsere Bombardierungskampagne die Fähigkeit des Iran zur Herstellung von Atomwaffen ausgelöscht“, erklärte er am Dienstag vor Reportern.

Danach hat der Iran offenbar weiter die Kontrolle über fast sein gesamtes Nuklearmaterial. Noch nicht vollständig angereichertes Uran sei vor den Bombenangriffen in Sicherheit gebracht worden, heißt es in dem Bericht; vermutlich in kleine geheime Anreicherungsanlagen, die bereits vor langer Zeit gebaut wurden, damit die Regierung in Teheran sein Atomprogramm im Falle eines Großangriffs auf Fordo etc. fortsetzen kann.

Was bedeuten würde, dass der Iran, sollte er sich für die Herstellung einer Atomwaffe entscheiden, dies möglicherweise immer noch relativ schnell tun könnte. Beobachter der Bomben-Kampagne Trumps sehen jetzt genau diese Gefahr. Im Wall Street Journal schreibt William Galston: “Die Angriffe sollten das iranische Atomprogramm zurückwerfen und die Führung des Landes davon überzeugen, dass ihr Streben nach Atomwaffen sinnlos ist. Das mag zwar funktionieren, könnte das Regime aber auch davon überzeugen, dass der Wettlauf um die Atombombe seine beste Überlebenschance ist.”