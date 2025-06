Meinl-Reisinger reist nach Israel – Appell an den Iran

Nach den Besuchen in Zypern und Ägypten wird Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) ihre Reise im Nahen Osten fortsetzen. Am Sonntag fliegt die Delegation nach Jordanien, am nächsten Tag geht es weiter nach Israel. Meinl-Reisinger ist damit als erste Außenministerin seit Beginn des Kriegs mit dem Iran in Israel.

Sie möchte mit der Regierung in Israel Gespräche führen, gleichzeitig aber auch klare Positionen vertreten, vor allem in Bezug auf die Lage im Gazastreifen.