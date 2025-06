Nahost-Krieg: Ein Iraner erzählt von seiner Flucht

Der Iraner Arian (Name aus Schutzgründen von der Redaktion geändert, Anm.) hat eine lange Reise hinter sich. Ungefähr 25 Stunden hat er vor wenigen Tagen mit Frau, Sohn, Schwiegertochter und dem vierjährigen Enkel in einem vollgepackten Mietauto verbracht, um aus Teheran herauszukommen. Arian ist 86 Jahre alt. Das erste Ziel: Die armenische Grenze, eigentlich nur rund elf Stunden entfernt.

Er ist einer von zahlreichen Iranern, die die Hauptstadt aus Angst vor den israelischen und später amerikanischen Bomben seit Kriegsbeginn am 13. Juni verlassen haben. Auf den Straßen staute es sich, auch vor den Tankstellen standen die Menschen Schlange.

„Wir konnten nicht mehr schlafen. Die Geräusche der israelischen Angriffe, wenn sie auch zum Glück weit weg von uns waren, haben das unmöglich gemacht“, erzählt Arian dem KURIER in einem Telefonat über die ersten Kriegstage, die er noch in Teheran erlebte. Am Anfang habe er gar nicht gewusst, was passiere. Es habe gedauert, bis er in iranischen Medien Informationen dazu gefunden habe. Das Internet war tagelang blockiert.