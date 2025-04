Iran verhandelt mit USA über Atom-Deal, Russland und China beraten

Trump, der 2018 einseitig aus dem Wiener Atompakt zur Einschränkung und Überwachung des iranischen Nuklearprogramms ausgestiegen ist und ihn jetzt abgeändert wiederbeleben will, wiederholte zudem seine Drohungen einmal mehr. Der Iran werde in großer Gefahr sein, "wenn die Verhandlungen nicht erfolgreich verlaufen", sagte er vor Medien. Neben ihm stand dabei Benjamin Netanjahu, der Premier Israels – der große Feind des Iran.

Araqchi bestätigte das Treffen, sprach jedoch von "indirekten" Gesprächen, mit omanischer Vermittlung. Für einen solchen Dialog hatte Präsident Massud Peseschkian sich schon länger offen gezeigt. Irans "Oberster Führer" Ali Khamenei , bei dem die Macht im Land liegt, zeigte sich bisher nicht verhandlungsbereit. Das Land steckt aufgrund westlicher Sanktionen, die im Gegenzug gelockert werden könnten, in einer schweren finanziellen Krise.

„Alle sind sich einig, dass ein Abkommen dem Offensichtlichen vorzuziehen ist“, führte Trump weiter aus. Und: „Wir werden also sehen, ob wir es vermeiden können, aber das ist ein sehr gefährliches Terrain“. Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, das sei überhaupt nicht kompliziert. Trump wirft der Islamischen Republik vor, heimlich an der Atombombe zu arbeiten. Der Iran behauptet, sein Nuklearprogramm diene lediglich der zivilen Nutzung und Energiegewinnung.

"Strategische Konsultationen mit Russland und China"

Am Dienstag sollten Berichten zufolge unterdessen iranische Vertreter mit chinesischen und russischen in Moskau zu Beratungen zusammengekommen, ebenfalls zum iranischen Atomprogramm. Vorab betonte der iranische Botschafter in Russland, Teheran führe „ununterbrochene strategische Konsultationen mit Russland und China, um einseitigen westlichen Aktionen entgegenzuwirken und die legitimen Rechte des Iran zu verteidigen“.