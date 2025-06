Uneinig und unschlüssig: Warum Europa zu Israel und Iran nichts zu sagen hat

Es ist eine Zwickmühle, in die sich die EU selbst hineinmanövriert hat. Seit Freitag liegt auf dem Tisch von EU-Außenministerin Kaja Kallas das Ergebnis eines Berichtes, den sie selbst in Auftrag gegeben hat. Es geht um das sogenannte Assoziierungsabkommen der EU mit Israel. Das bietet Israel weitreichende Erleichterungen beim Handel mit der EU oder ermöglicht enge Zusammenarbeit in der Forschung. Israel verstößt gegen Menschenrecht Eine Grundlage für dieses Abkommen ist aber, dass sich Israel an grundlegende Prinzipien des Menschen- und Völkerrechts, aber auch von Demokratie und Rechtsstaat hält. Beim Militäreinsatz im Gazastreifen aber seien diese Regeln gebrochen worden, stellt der Bericht fest.

Österreich blockiert Ein Ergebnis, das Konsequenzen haben müsse, fordern mehrere EU-Staaten wie die Niederlande oder Spanien. Das Assoziierungsabkommen müsse ausgesetzt oder zumindest deutlich zurückgeschraubt werden. Für Länder wie Deutschland oder Österreich – Israels engste Verbündete in der EU – kommt das aber nicht in Frage.

„Dass Israel das humanitäre Völkerrecht nicht einhält“, daran hat auch Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger keinen Zweifel, das habe man schon vor Wochen unmissverständlich deutlich gemacht. Politische Konsequenzen aber lehnt Meinl-Reisinger vorerst gänzlich ab: Ein Aussetzen oder Zurechtstutzen des Abkommens würde nur den Dialog mit Israel erschweren und die Gesprächsbasis beschädigen „und den Menschen in Gaza hilft das nicht“. Eine Kompromiss in der heiklen Frage zeichnete sich am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel nicht ab. Fürs erste wird das Problem daher vertagt und soll beim nächsten Treffen der Außenminister im Juli weiter diskutiert werden.