Der Iran als "Black Box“: Wie sich Teheran an den USA rächen könnte

Das Mullah-Regime in Teheran wird von Analysten manchmal als „Black Box“ bezeichnet – als schwarze Kiste, von der Außenstehende nicht wissen, was in ihr drin passiert. Das war schon vor dem Krieg mit Israel so. Aber jetzt kann die Antwort auf die Frage, was der Iran als nächstes vorhat, Auswirkungen auf die ganze Welt haben.

Nachdem die USA in der Nacht auf Sonntag drei iranische Atomanlagen angegriffen haben, sehen Experten mehrere Möglichkeiten, wie der Iran reagieren könnte, sollte er sich für einen Gegenschlag entscheiden.