Iran und der Westen: 100 Jahre zwischen Öl, Putsch und Revolution

Niemals Kolonie

Dareios jedenfalls bezeichnete sich selbst als „Perser, Arier, der eine arische Abstammung hat.“

Das Achämenidenreich steht in der Geschichtsauffassung der Perser am Anfang einer dynastischen Tradition, die sich über Jahrtausende bis in die Neuzeit erstreckt. Gerne betont man, dass man - anders als etwa die Araber – niemals Kolonie, oder Teil eines fremden Reiches gewesen. Eine Darstellung, der natürlich viele westliche Historiker widersprechen. Über Jahrhunderte hatten zumindest in großen Teilen Persiens de facto fremde Herrscher das Sagen, von den Mongolen bis zu den Osmanen.

Doch im Bewusstsein vieler Iraner beginnt die Unterdrückung durch fremde Mächte erst mit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Ursache allen Übels sehen sie in jenen Rohstoffen, die bis heute wichtigstes Exportgut des Landes sind: Erdöl und Erdgas. Nur wegen des Öls sei man in den Würgegriff fremder Mächte geraten, wird oft beklagt. Westliche Kolonialmächte – zuerst Großbritannien, später die USA – hätten sich die Ressourcen des Landes mit Gewalt gesichert.