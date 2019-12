Vor 150 Jahren wurde der Papst unfehlbar

Im rechten Querhaus des Petersdoms haben sich 774 Konzilsväter versammelt. Wir schreiben den 8. Dezember 1869. Erstmals ist die ganze Weltkirche – den modernen, schnellen Schiffen und der Eisenbahn sei Dank – zusammen gekommen. Nur eine bemalte, Marmor vortäuschende Holzwand trennt die Würdenträger vom normalen Kirchenvolk. Die Akustik ist miserabel, nicht alle können dem schleppenden Kirchenlatein folgen.

Bis in den Sommer des folgenden Jahres hinein werden die Kirchenväter beratschlagen, wie man die modernen Irrtümer abwehren kann. Die Versammlung wird als Erstes Vatikanum in die Geschichte eingehen – als jenes Konzil, in dem der Papst unfehlbar wurde.

