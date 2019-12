Weihnachten: Gedenken an die Geburt eines Erneuerers

"Kein seriöser Akademiker bezweifelt, dass es die historische Person gegeben hat." So diktierte es Eric Meyers, Archäologe und Professor für Judaistik an der Duke University, dem Magazin National Geographic und meinte damit Jesus. Vieles von dem, was er in Galiläa und Jerusalem getan hat, passe perfekt in den historischen Kontext. Wobei die meisten Wissenschafter keine genauen Angaben über den Geburtsort Jesu machen wollen: Die objektiven Belege sind einfach zu mager. Wie gut stehen die Chancen, den flüchtigen Besuch eines Paares in einer Grotte in Bethlehem vor mehr als 2000 Jahren zu beweisen?

Viele Forscher sind ohnedies der Ansicht, dass die Evangelisten die Geburt Jesu nach Bethlehem verlegt haben, weil das Alte Testament die Stadt als Geburtsort des Messias prophezeit hatte. Dichterische Freiheit quasi.

