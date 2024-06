Iran lässt nach Raisis Tod wählen – die Frage ist, wie viele dem Aufruf folgen

Heute, Samstag, wird klar, ob der Iran einen neuen Präsidenten bekommt – oder wer in die Stichwahl am 5. Juli einzieht. Doch interessanter dürfte sein, wie viele Iraner überhaupt an die Urnen gingen.

Denn grundsätzlich ist der iranische Präsident nie der erste Mann im Staat, und die Präsidentschaftswahlen stoßen auch bei der iranischen Bevölkerung auf immer weniger Interesse. Misswirtschaft und hohe Inflation (sie lag im vergangenen Jahr bei mehr als 47 Prozent) sorgen für Unmut.