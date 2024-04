Iran-Angriff: Israel wollte schnellen Gegenschlag, Biden bremste

Der Iran hatte in der Nacht auf Sonntag erstmals von seinem Staatsgebiet aus Israel direkt angegriffen. Nach israelischen Angaben wurden fast alle der mehr als 300 vom Iran abgefeuerten Drohnen und Raketen unter Mithilfe anderer Staaten abgewehrt. Teheran hatte die Drohnen- und Raketenangriffe als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen tödlichen Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus am 1. April bezeichnet.

"Müssen dem Iran keine Warnung geben"

Israel werde auf den iranischen Großangriff mit rund 300 Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern reagieren "in einer Art und zu einer Zeit, die wir entscheiden", betonte der Botschafter. "Wir müssen dem Iran keine Warnung geben." Für die Bitten der internationalen Gemeinschaft an Israel, in seiner Reaktion besonnen zu agieren, hat der Botschafter nur bedingt Verständnis. "Stellen Sie sich vor, dass Ihr Land mit 300 Geschoßen angegriffen wird, mit Raketen bestückt mit einer halben Tonne Sprengstoff, und jemand sagt dir: 'Oh bitte, überreagiere nicht.'"