Warum die Welt derzeit kein fröhlicher Ort ist

Um die Beziehung zwischen Russland und dem Westen ist es schlecht bestellt. Was ist passiert?

Es ist ein Zusammenprall von zwei Konzepten. Die EU und die USA sind liberal geprägte Gesellschaften. Sie wollen Freihandel, wirtschaftliche Möglichkeiten, liberale Werte wie die Pressefreiheit. Russland hingegen wurde unter Putin immer illiberaler. Er will es wieder als regionale Macht positionieren. Europa will eine globalisierte Wirtschaft mit globalen Regeln. Die USA - zumindest bis vor kurzem - auch. Russland will das nicht. Es will wie China eine globalisierte Wirtschaft, aber mit lokalen Regeln. So können sich beide Länder wirtschaftlich entwickeln und ihre Regionen kontrollieren. Diese grundlegenden Interessen prallen aufeinander. Das Ergebnis ist ziemlich vorhersehbar.

Müssen wir uns auf mehr Konflikte einstellen oder kann man damit umgehen?

Man geht ja damit um.

Ziemlich diskutabel ist aber, ob das gut oder schlecht gelingt...

Ich weiß, dass viele Leute hören wollen, dass die Lage die schlimmste Sache aller Zeiten ist ...

Was ich gerne hören würde, ist: Diese Sache wird nicht eskalieren und meine Generation nicht zerstören. Das wäre super.

Wird Russland bald in die EU einmarschieren? Nein. Werden die Vereinigten Staaten demnächst Russland angreifen? Nein. Aber kann es einen Unfall geben, bei dem etwa in all dem Chaos jemand das Flugzeug eines anderen runter schießt? Ja, das ist möglich. Und es ist wahrscheinlicher als noch vor fünf Jahren, weil es mehr Situationen gibt, in denen es passieren kann. Internationale Politik ist oft davon getrieben, dass Dinge schief gehen können, dass es Fehler und Fehlkalkulationen gibt.