Diplomatenausweisungen: Eiszeit zwischen Russland und Westen?

Nach dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in London ist die Welt der Diplomatie in Aufruhr. Großbritannien macht, unterstützt von vielen anderen westlichen Regierungen, den russischen Staat dafür verantwortlich. Die Regierung in London wies vergangene Woche 23 russische Diplomaten aus. Russland bestreitet eine Verantwortung für den Anschlag und reagierte mit derselben Maßnahme. Am Montag wuchs sich das zu einem größeren Phänomen aus. Die USA, als britischer Verbündeter, wiesen ebenfalls 60 Personen aus (Russland will gleichermaßen antworten). Am Montag reagierten auch 14 EU-Staaten, darunter Deutschland, mit Ausweisungen. Die EU selbst rief schon am Wochenende zum ersten Mal überhaupt aus Moskau einen Botschafter zu Konsultationen zurück.

Was bedeutet dieser Konflikt? Die Ausweisung von Diplomaten ist erst einmal ein uraltes Instrument. Neben anderen Maßnahmen ist es völkerrechtlich seit 1961 in der Wiener UN-Konvention über diplomatische Beziehungen geregelt. Für Emil Brix, den Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien, ist es nicht nur ein “relativ gelindes Mittel”, mit dem ein Staat seine Unzufriedenheit gegenüber dem Tun eines anderen ausdrückt, sondern gar “ein positives Element” des Völkerrechts.