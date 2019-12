Insta-Story aus dem Bürgerkrieg: Wie Influencer Syrien bewerben

Wem nutzen also die touristischen Bilder der westlichen Internet-Stars?

„Schau mal, der Krieg ist praktisch vorbei“, schreibt Torres – und tappt damit in eine Falle. Denn dass es in Syrien keinen Krieg mehr gibt, will vor allem das Regime glauben lassen. Bashar al-Assad kann so den "Stabilisator" mimen und auf internationale Unterstützung hoffen.