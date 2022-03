In den Krieg gestolpert: Putins überforderte Armee

Dazu kommt ein nahezu beispielloses Solidaritätsgefühl der Ukrainer, angeleitet vom ukrainischen Präsidenten: Beinahe täglich meldet sich Wolodimir Selenskij, militärgrün gekleidet, in einer Videobotschaft zu Wort. „Ich bleibe in Kiew“, sagte er am Dienstag; er werde sich weder verstecken noch habe er vor irgendwem Angst. Russlands Präsidenten Putin forderte er erneut zu direkten Verhandlungen auf.

Ein deutscher General zog im deutschen Sender n-tv eine gewagte Bilanz: In nur zehn Tagen habe Russland ähnliche militärische Verluste erlitten wie zuvor in zehn Jahren Afghanistan – oder die USA in acht Jahren Irakkrieg.