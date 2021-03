Impfstoff - die geopolitische Droge

So habe China bis 1. März bereits 46 Millionen Impfdosen exportiert. Dem stehen rund 51 Millionen Impfungen gegenüber, die nach Informationen der Oxford-Datenplattform „Our World in Data“ bis zu dem Zeitpunkt in China erfolgt sein sollen. Beides schreitet demnach weiter flott voran. Dank der Seidenstraßen-Logistik mit ihren Verteilungspunkten, Netzwerken und Kommunikationsachsen liefert China nicht nur in Staaten in Zentral- und Südostasien, sondern auch nach Europa (wie Ungarn oder Serbien) und Lateinamerika. Peking versorgt Afrika bis in die entlegensten Regionen, wo sonst wohl nie Impfstoff hinkäme, über seinen Umschlagplatz in Addis Abeba. „China beweist damit seinen Willen und die Fähigkeit, global wirksam zu sein – und seine strategische Weitsicht“, ist der erfahrene Militärstratege durchaus beeindruckt.