Die Houthis im Jemen als Unterstützer der Hamas

Vor Jemens Küste befinden sich wichtige Schifffahrtsstraßen

Die Houthi-Rebellen greifen verstärkt Frachtschiffe im Roten Meer an. Nach eigenen Angaben nehmen sie nur israelische Schiffe ins Visier oder solche, die Israel ansteuern. Als Grund geben sie Israels "ungerechtfertigten aggressiven Krieg gegen Palästina" an. Für solche Attacken auf die internationale Seeschifffahrt liegt der Jemen an einer strategisch äußert wichtigen Stelle.

Im Westen hat das Land eine Küste am Roten Meer, an dessen nördlichem Ende in Ägypten der Suez-Kanal liegt und ins Mittelmeer führt. Weiter im Süden grenzt der Jemen an den Bab al-Mandab zwischen der arabischen Halbinsel und dem Horn von Afrika. Diese Meerenge verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden weiter im Osten, der in den Indischen Ozean übergeht. Damit befinden sich vor den Küsten des Jemens überaus wichtige Schifffahrtsstraßen zwischen Afrika und Asien sowie über den Suez-Kanal von und nach Europa.

Von der von den USA gebildeten Allianz zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer zeigen sich die Houthi unbeeindruckt. Ihr führender Vertreter Mohammed Abdelsalam kündigte am 19. Dezember sogar noch mehr Angriffe auf Frachter an.