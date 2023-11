Wie der Iran im Israel-Gaza-Krieg Öl ins Feuer gießt

Denn dort befindet sich Israel nur oberflächlich im Krieg mit der Hamas allein. Vor allem der Iran hat im seine Hände im Spiel, jüngstes Beispiel: Huthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein Schiff gekapert. Was das jetzt mit Israel zu tun hat, warum der Iran an einer Eskalation interessiert ist, und wie die Lage in Gaza-Stadt ist, erklärt uns heute unser Auslandsexperte Armin Arbeiter.