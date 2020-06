Die EU ächtet die Kämpfer der Hisbollah

Nach langem Hickhack haben die 28 Außenminister eine Formel gefunden: Die EU unterscheidet zwischen dem militärischen und politischen Arm der schiitischen Hisbollah. Ihre Kämpfer werden als Mitglieder einer Terror-Organisation in der EU eingestuft und entsprechend verfolgt.

Diplomatische Probleme mit dem Libanon, wo die „Partei Gottes“ in Parlament und Regierung vertreten ist, will die EU durch einen verstärkten Dialog vermeiden, sagt Staatssekretär Reinhold Lopatka dem KURIER. Er hat am Montag Außenminister Michael Spindelegger in Brüssel vertreten.

Die gesamte Hisbollah auf die Terrorliste zu setzen, wie von jüdischen Organisationen und auch von Israel gefordert, war in Brüssel „kein Thema“, betonte Lopatka. „Wir haben ein Signal gesetzt: Die EU lässt Terror nicht zu.“

Mit der Entscheidung reagiert die EU auf einen Anschlag auf israelische Urlauber vor einem Jahr in Bulgarien. Der Gewaltakt war laut EU nachweislich von der Hisbollah verübt worden.

Ab sofort gelten Kontosperren und Einreisebeschränkungen in Europa gegen die Mitglieder der Militärtruppe der Hisbollah.

Israel begrüßt den EU-Beschluss zur Hisbollah. „Endlich ist die Behauptung widerlegt, die Hisbollah sei eine legitimierte politische Partei“, sagte am Montag Justizministerin Tzipi Livni.